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06:21 12 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Колумбии во время прямого эфира на телеведущего упал экран

В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.

В Колумбии во время прямого эфира телеканала ESPN на ведущего Карлоса Ордуса упал огромный экран. Видео инцидента опубликовано в соцсети Twitter.

На кадрах ролика видно, как экран падает на журналиста, который сидит спиной к нему. Из-за падения телеведущий ударился о стол.

В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.

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Тэги: СМИ, телевидение, Колумбия
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