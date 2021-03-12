В Колумбии во время прямого эфира на телеведущего упал экран

В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.

В Колумбии во время прямого эфира телеканала ESPN на ведущего Карлоса Ордуса упал огромный экран. Видео инцидента опубликовано в соцсети Twitter.

На кадрах ролика видно, как экран падает на журналиста, который сидит спиной к нему. Из-за падения телеведущий ударился о стол.

В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.

Источник:

Тэги: СМИ, телевидение, Колумбия