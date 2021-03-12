«Шахтер» проиграл «Роме» в 1/8 финала Лиги Европы
Донецкий «Шахтер» со счетом 0:3 проиграл «Роме» на выезде в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится в Киеве 18 марта.
Хозяева с первых минут обозначили свое преимущество и забили на 23-й минуте, когда Пеллегрини вышел один на один с Трубиным и переиграл вратаря.
Почти сразу гости могли сравнять счет, но Лопес спас римский клуб после опасного удара Мораеса с близкой дистанции.
На исходе получаса игры с лишним Мхитарян упустил момент, чтобы увеличить перевес «Ромы», однако не попал в пустые ворота издалека.
«Шахтер» предпринял попытки восстановить равновесие во втором тайме, однако Тете не использовал два шанса, после чего пробить точно в сетку не сумел Мораес.
Итальянская команда сумела наказать чемпиона Украины за упущенные моменты на 73-й и 77-й минутах, когда отличились Эль-Шаарави и Манчини.
Ответный матч состоится в Киеве 18 марта.
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