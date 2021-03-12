В России ничего не знают о новом мирном плане по Донбассу

Украина вместе с Францией и Германией разработала план восстановления мира на Донбассе, теперь его должна одобрить Россия.

Властям Украины пора перестать придумывать новые документы по урегулированию на Донбассе и выполнять уже существующие, – об этом сегодня в пятницу, 12 марта, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашением», - сказала она.

Также Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с Францией и Германией разработала план восстановления мира на Донбассе, теперь его должна одобрить Россия.

В МИД РФ же заявили, что ничего не знают о подобном плане.

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