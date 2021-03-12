НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:09 12 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пираты напали на судно с украинцами у берегов Африки

В плен захватил 15 из 21 членов экипажа.

У берегов Африки пираты взяли в плен членов экипажа танкера Davide B, на котором также находились украинские моряки, сообщает Splash.

Нападение произошло у берегов Бенина в Гвинейском заливе.

По данным консалтинговой компании по безопасности на море Dryad Global, на танкер, принадлежащий голландской компании De Poli Shipmanagement, поднялись девять вооруженных людей.

Как сообщается в экипаже судна из 21 человек кроме украинцев есть граждане Румынии и Филиппин. 15 человек были захвачены пиратами, шесть моряков остаются на судне. Граждан какой страны пираты взяли в плен, неизвестно.

Также на борт прибыли сотрудники службы безопасности.

По данным FleetMon, танкер перевозил химические вещества и совершал коммерческое плавание из Риги, Литвия, в Лагос, Нигерия. Судно находится под флагом Мальты.

Источник:
Тэги: украинские моряки, пираты захватили судно, вооруженные пираты
Loading...

Новости по теме

Подробности аварии сухогруза Arvin в Черном море

Ушел на дно за считанные минуты, рассказали моряки.

У берегов Нигерии пираты захватили шестерых украинских моряков

Сторона судовладельца и агента с родственниками на связь не выходит, на письма, сообщения, звонки не отвечает.

У берегов Нигерии пираты захватили украинских моряков

В результате пиратского нападения в Гвинейском заливе было похищено 13 из 19 членов экипажа судна Curacao Trader.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
План Александра Гвоздика: как контрабандист Воскобойников и сотрудник МВД Цуцкиридзе повязли в крупной коррупционной афере вместе с украинским боксером

13:18  Украина

Пираты напали на судно с украинцами у берегов Африки

12:09  Мир

В России ничего не знают о новом мирном плане по Донбассу

11:50  Мир

В Киеве из-за пожара в доме престарелых эвакуировали 80 человек

10:53  Украина

Астрономы обнаружили панету, на которой год длится 16 часов

08:36  Мир

Руководство «Барселоны» придумало, как убедить Месси остаться

07:09  Мир

В Колумбии во время прямого эфира на телеведущего упал экран

06:21  Мир

Организаторы «Евровидения» требуют от Беларуси заменить песню

05:56  Мир

«Мотор Сич» вернут в государственную собственность

04:13  Украина

«Шахтер» проиграл «Роме» в 1/8 финала Лиги Европы

03:30  Украина

СБУ проверит депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения

02:34  Украина

В Мексике полностью легализовали марихуану

01:02  Мир

Форварду «Лацио» вручили «Золотую бутсу»

00:59  Мир

Чем мудрее человек, тем меньше он страдает от одиночества

20:47  Мир

Королева Елизавета II лично поговорит с принцем Гарри об интервью и обвинениях

19:03  Мир

Мексика одобрила законопроект о легализации марихуаны

17:43  Мир

В Украине резко выросло ипотечное кредитование

16:42  Украина

Новости | Слоты