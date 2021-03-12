Пираты напали на судно с украинцами у берегов Африки
В плен захватил 15 из 21 членов экипажа.
У берегов Африки пираты взяли в плен членов экипажа танкера Davide B, на котором также находились украинские моряки, сообщает Splash.
Нападение произошло у берегов Бенина в Гвинейском заливе.
По данным консалтинговой компании по безопасности на море Dryad Global, на танкер, принадлежащий голландской компании De Poli Shipmanagement, поднялись девять вооруженных людей.
Как сообщается в экипаже судна из 21 человек кроме украинцев есть граждане Румынии и Филиппин. 15 человек были захвачены пиратами, шесть моряков остаются на судне. Граждан какой страны пираты взяли в плен, неизвестно.
Также на борт прибыли сотрудники службы безопасности.
По данным FleetMon, танкер перевозил химические вещества и совершал коммерческое плавание из Риги, Литвия, в Лагос, Нигерия. Судно находится под флагом Мальты.
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Сторона судовладельца и агента с родственниками на связь не выходит, на письма, сообщения, звонки не отвечает.
В результате пиратского нападения в Гвинейском заливе было похищено 13 из 19 членов экипажа судна Curacao Trader.