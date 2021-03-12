В Виннице блокировали финансирование криминалитета бюджетными деньгами

Злоумышленники по фальшивым документам получали деньги из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Таким образом было украдено миллионы гривен, которые направлялись на финансирование криминальных структур.

В Виннице правоохранители разоблачили масштабную схему хищения денег из бюджета, которые шли на финансирование криминалитета. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, члены организованной преступной группы мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов.

«Преступная сделка заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета», – сообщили в полиции.

Полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве. Изъяли деньги и вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, флеш накопители, банковские карты и прочее.

Отмечается, что среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них – гражданин России.

Участникам группы объявлено о подозрении в мошенничестве совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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