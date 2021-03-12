Мэр Тернополя грозит отключать воду и отопление за нарушение карантина

Учреждения, которые не придерживаются карантинных ограничений, создают угрозу распространения инфекции, говорит Надал.

В Тернополе учреждениям, нарушающим карантин, будут отключать воду, отопление и другие сети. Об этом заявил мэр города Сергей Надал в видеообращении в пятницу, 12 марта.

В последнее время от контролирующих органов поступают сообщения о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования, пояснил Надал.

«Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции», – говорит городской глава.

Теперь правоохранителям города поручили усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. К ним присоединится управление торговли.

«И в случае необходимости тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, речь пойдет об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей», – резюмировал Надал.

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