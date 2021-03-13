Новый вид кузнечика назвали в честь премьера Новой Зеландии

Новозеландские исследователи открыли новый вид гигантского кузнечика и назвали его Hemiandrus jacinda в честь премьера страны Джасинды Ардерн.

Профессор Стивен Тревик из Университета Мэйси, описавший кузнечика, объяснил свое решение назвать насекомое в честь Ардерн тем, что оно «отражает черты премьера».

Это «впечатляющий вид», сказал профессор.

В правительстве Новой Зеландии заявили, что Ардерн сочла честью решение профессора. «В ее честь также названы жук, лишайник и муравей в Саудовской Аравии», – напомнили в пресс-службе правительства.

В Новой Зеландии насчитывается более ста различных видов насекомых рода Hemiandrus. Они встречаются на деревьях, в пещерах, кустарниках и садах. Кузнечик джасинда, как и другие представители этой группы, делает норы в земле и выходит охотиться ночью.

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