Новый вид кузнечика назвали в честь премьера Новой Зеландии
Новозеландские исследователи открыли новый вид гигантского кузнечика и назвали его Hemiandrus jacinda в честь премьера страны Джасинды Ардерн.
Профессор Стивен Тревик из Университета Мэйси, описавший кузнечика, объяснил свое решение назвать насекомое в честь Ардерн тем, что оно «отражает черты премьера».
Это «впечатляющий вид», сказал профессор.
В правительстве Новой Зеландии заявили, что Ардерн сочла честью решение профессора. «В ее честь также названы жук, лишайник и муравей в Саудовской Аравии», – напомнили в пресс-службе правительства.
В Новой Зеландии насчитывается более ста различных видов насекомых рода Hemiandrus. Они встречаются на деревьях, в пещерах, кустарниках и садах. Кузнечик джасинда, как и другие представители этой группы, делает норы в земле и выходит охотиться ночью.
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