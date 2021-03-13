Евросоюз продлил санкции против России

Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против России на шесть месяцев, до 15 сентября 2021 года. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд для 177 физических лиц и 48 организаций и компаний.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми, еще в марте 2014 года, были введены индивидуальные санкции «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Их продлевают каждые полгода.

Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действительны до 23 июня 2021 года. Срок действия экономических санкций истекает 31 июля 2021 года.

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