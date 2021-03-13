Коррупционер Тимофей Дудин терроризирует свое управление, – сотрудники Южного МУ Министерства юстиции

Сотрудники Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины обратились с открытым письмом к президенту, министру юстиции, генеральному прокурору и главе СБУ с просьбой провести расследование коррупционной деятельности Тимофея Дудина

Сотрудники Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины обратились с открытым письмом к президенту, министру юстиции, генеральному прокурору и главе СБУ с просьбой провести расследование коррупционной деятельности Тимофея Дудина на должности начальника управления.

В письме сотрудники министерства утверждают, что Дудин построил в управлении несколько коррупционных схем, нарушает порядок, пребывает в нетрезвом виде на рабочем месте и регулярно оскорбляет подчиненных.

Так, по сведениям сотрудников, начальник местного центрального отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Марина Падун совместно с Тимофеем Дудиным организовала коррупционную схему, приказав каждому начальнику районных управлений Государственной регистрации актов гражданского состояния (укр. – ДРАЦС) платить ей до 1000 долларов взятками ежемесячно, в противном случае они будут уволены. Вопиющим примером коррупции сотрудники называют незаконную регистрацию брака по фиктивным документам, якобы выданным отделом ГРАГС в АР Крым уже после аннексии полуострова.

Также сотрудники министерства сообщают в письме о совместной коррупционной схеме Дудина и действующего председателя Одесской нотариальной палаты Татьяны Левенец. Так, на проверку нотариусов по приказу Дудина всегда выезжают одни и те же «приближенные» сотрудники Виктория Скакунова, Сергей Бенецкий и Илья Атаман. Они вымогают у нотариусов крупные взятки за сохранение свидетельства нотариуса и игнорирование ряда нарушений. По свидетельствам сотрудников, таким образом от одного из частных нотариусов группа Дудин-Левенец смогла заполучить 9000 долларов взятки, которые затем распределились между руководством Министерства юстиции в Киеве (5000 долларов), самим Дудиным (3000 долларов) и непосредственными участниками проверки.

В письме также приводятся сведения того, что сам Дудин пользуется протекцией со стороны заместителя министра юстиции Ольги Онищук. Супруга Дудина, Оксана, по утверждению сотрудников министерства, является давней подругой нынешней замминистра.

Напомним, начальник Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Тимофей Дудин был назначен на должность министром юстиции Денисом Малюськой.

Ранее СБУ задержала за взятки трех чиновников Министерства юстиции в Николаеве, сообщило ИА УНИАН.

Голові Служби безпеки України

Баканову І.Г.

Генеральному прокурору України

Венедиктовій І.В.

Відкрите звернення співробітників

Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції України

Змушені привернути Вашу увагу до проблеми, яка нависла над Південним міжрегіональним управлінням юстиції. На превеликий жаль, призначений чинним міністром юстиції Денисом Малюською поза конкурсом начальник Тимофій Дудін виявився корупціонером і злочинцем, який тероризує все управління.

Звертаємо увагу, що він призначений з посади керівника УДР, ліквідованого ГТУЮ у Дніпропетровські області, не пройшов за новими критеріями конкурс на посаду в міжрегіональне управління у Дніпрі і був призначений за умов переведення. При цьому, сам Дудін хизується тим, що його призначення сталося завдяки тому, що його дружина Оксана Дудіна, яка працює у першій державній нотаріальній конторі м. Дніпро, має дуже давні дружні стосунки із заступницею міністра юстиції Ольгою Оніщук. Вони начебто подружки ще з часів, коли остання очолювала нотаріальну палату.

Зараз, зі слів Дудіна, вона фактично і є куратором Південного міжрегіонального управління юстиції. Дудін особисто неоднарозово згадував про цей факт на зборах і вказував на те, що найближчим часом він за її бажанням переведеться до Києва керівником департаменту, а замість себе призначить Романа Возняка, який і сьогодні постійно на робочому місці вживає алкогольні напої і є учасником корупційної машини Дудіна. Сам начальник управління постійно перебуває у нетверезому стані на робочому місці, закривається в кабінеті, нікого днями до себе не приймає, а якщо і приймає, то з ненавистю та злістю кричить про те, які всі в управлінні нікчеми і дурні.

Хочемо навести декілька прикладів жахливої корупції в управлінні і просимо провести ретельну перевірку зазначених свідчень.

Перша кричуща корупційна схема пов’язана з роботою ДРАЦС. Марина Падун, в.о. заступника начальника управління, начальник центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерсва юстиції (м.Одеса) з 21.09.2020 року призначена на посаду за наказом саме Тимофія Дудіна. З цього часу у ДРАЦС розпочалося справжнє пекло! Спочатку Падун викликала до себе кожного керівника районного ДРАЦС і заявила, що Дудін поставив перед нею завдання організувати збір «щомісячної звітності». Мова йшла не про ту звітність, яка була до її призначення, а в залежності від району і заможності мешканців, від 200 до 1000 доларів корупційних поборів. Також нова керівниця ДРАЦС заявила, що ті, хто не згоден з новими правилами, або відмовляється «звітувати» таким чином, отримуватиме постійні перевірки та в решті решт буде звільнений з посади.

При цьому, ми постійно спостерігаємо щоденну відсутність самої Падун на робочому місці. Вона приїздить на роботу максимум на одну-дві години на день тільки для того, аби принизити співробітників нецензурними словами. Падун не проводить прийом громадян, коли громадяни приходять зі зверненнями або скаргами, вона змушує співробітників управління надавати їм відповіді не за своїм підписом. Це вона пояснює тим, що Дудін їй нічого особисто не підписуватиме, адже «він робить, так завжди». Співробітників управління змусили казати, що начальник не давав такої команди, і відповідальність перекладалася саме на них.

Падун сьогодні порушує усі нормативні документи, які стосуються одружень, вимагає додаткові матеріали, пояснюючи це тим, що вона навчить як зробити так, щоб людина, яка звернулася до ДРАЦС, захотіла запропонувати винагороду, щоб отримати те чи інше свідоцтво. Ми були свідками випадку встановлення батьківства, під час якого вона вимагала фото з пологового будинку, на якому батьки і дитина разом. Такий кричущий факт вимагання хабарів не вкладався в голову батьків.

Нам стало відомо, що 26.06.2019 р. співробітниками Суворовського районного у м. Одеса відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області було поновлено актовий запис про шлюб № 7 між громадянином Мисів Дмитром Володимировичем і Баймаковою Юлією Андріївною, який був зареєстрований 22.04.2014 року у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Балаклійського районного управління юстиції АР Крим, за заявою Мисів Юлії Андріївни. Відповідно до наявної інформації, первинного актового запису про шлюб між вказаними особами у Державному реєстрі актів цивільного стану не було виявлено. Це може бути підтверджено зокрема тим, що відділи ДРАЦС в АР Крим та м. Севастополь ще з березня 2014 року були відключені від Державного реєстру актів цивільного стану громадян у зв’язку з окупацією.

Однак, у порушення Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та всіх правил внесення змін до ДРАЦС, співробітники Суворовського районного у м. Одеса відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області поновили актовий запис про шлюб на підставі первинного свідоцтва, начебто виданого Відділом ДРАЦС Балаклійського районного управління юстиції АР Крим, який вже станом на квітень 2014 року був окупований. Тобто, вони ніяк не могли мати доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

На нашу думку, це особливо зухвале порушення чинного законодавства України з боку державних службовців, яке є вкрай неприпустимим під час конфлікту з Російською Федерацією та військовою окупацією Криму. Просимо Вас, в межах Вашої компетенції, провести ретельну перевірку фактів та обставин, викладених у цьому зверненні, та, у разі виявлення порушень Закону, вжити дієвих заходів з притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством.

Корупція поширилася також і на управління нотаріату – у ньому сформувалося злочинне угрупування, яке створює умови отримання хабарів від нотаріусів. Причиною знову ж таки називається той факт, яким хизуєтся Дудін, а саме близькі дружні стосунки з Ольгою Оніщук. В управлінні сформувалося злочинне угруповання, яке серед співробітників отримало назву «наближені». Це ті співробітникі управління нотаріату, яких Тимофій Дудін направляє на ті перевірки, у який чітко розуміє, що отримає хабар. Корупційна схема проста: Одеську нотаріальну палату багато років очолює Тетяна Левенець. Саме вона знає усіх нотаріусів, а всі нотаріуси знають про її відносини з Дудіним. З першого дня керівництва Тимофія Дудіна пані Левенець стала його подругою, з якої вони на робочому місці вживали алкоголь. Під час однієї з таких зустрічей, Левенець запропонувала Дудіну корупційну схему.

Так, на перевірку за наказом Дудіна виходять «наближені» співробітники – Вікторія Скакунова, Сергій Бенецький та Ілля Атаман. Їх завдання – знайти якомога більше порушень, при цьому не важливо яких – дрібних або грубих. Потім вони повинні максимально залякати нотаріуса: що його буде покарано зупинкою чи того гірше. Потім ці «наближені» йдуть, кажучи, що декілька днів їм знадобиться на написання відповідної довідки, а за цих декілька днів, якщо нотаріус сам не зателефонує до Левенець, то вона вже сама особисто телефонує нотаріусу і пропонує «допомогу у вирішенні проблеми».

Одним з таких прикладів може бути перевірка, яка сталася наприкінці минулого року у приватного нотаріуса Левчук. Тоді, за такою ж схемою, як розповідала сама Левчук, вона передала дев’ять тисяч доларів. За свідченнями Левчук, до неї зателефонувала Левенець і запропонувала допомогу. Через те, що Левчук розуміла, що в неї дуже багато грубих порушень законодавства і можна залишитися без свідоцтва, вона погодилася платити хабар. Тоді до неї приїхала Скакунова і Левенець, вони пояснили, що така велика сума спричинена тим, що п’ять тисяч доларів вони мають відправити «на Київ» у міністерство, три – заплатити Дудіну, а тисяча залишиться тим, хто проводив саму перевірку.

На підтвердження цього ми надаємо перелік тих порушень, які були виявлені у нотаріуса Левчук за час перевірки. Саме ця чернетка була предметом торгу. Все це можна легко перевірити, якщо провести позапланову перевірку діяльності Левчук.

Свідоцтво про право на спадщину за законом від 31.08.2020 за реєстровим № 966

Відповідно до п. 1.4 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5, реєстрація прав власності на нерухоме майно – це внесення запису до Реєстру прав власності на

нерухоме майно у зв’язку з виникненням, існуванням або припиненням

права власності на нерухоме майно, що здійснюється БТІ за

місцезнаходженням об’єктів нерухомого майна на підставі

правовстановлювальних документів, коштом особи, що звернулася до

БТІ.

Нотаріусом 31.08.2020 видано свідоцтво про право на спадщину за законом за реєстровим № 966 на частку житлового будинку за адресою: м. Одеса, пров. Ступенчатий, 2, з якої 1/2 частка належала спадкодавцю на підставі договору дарування, посвідченого 20.03.2004 Третьою одеською державною нотаріальною конторою за реєстровим № 5-593. Однак, нотаріусом не з’ясовано відомості щодо обов’язкового внесення запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно, який станом на теперішній час є невід’ємною частиною Державного реєстру прав власності на нерухоме майно (п.п 4.15, 4.18 глави 10 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок)).

Свідоцтво про право на спадщину за законом від 07.08.2020 за реєстровим № 834

При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на квартиру № 131 в будинку 71/1 по вул. Дніпропетровська дорога, м. Одеса, що належала спадкодавцю на підставі договору купівлі-продажу, нотаріусом не перевірено, чи є у спадкодавця той з подружжя, який його пережив і який має право на -1/ 2 частку в спільному майні подружжя (1/2 вказаної квартири) (п. 4.21 глави 10 розділу ІІ Порядку ).

Договір купівлі-продажу від 11.09.2020 за реєстровим № 1055

При посвідченні договору купівлі-продажу квартири № 83 по вул. Пастера в м. Одеса нотаріусом:

- не долучено до справ нотаріуса та не зазначено в тексті договору правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності продавця на квартиру, а саме: договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20.10.1999, укладений на товарній біржі (ст. 55 Закону України «Про нотаріат», п. 1.1 глави 2 розділу ІІ Порядку);

- правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності продавця на квартиру, а саме: договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20.10.1999, укладений на товарній біржі за участю представника;

- нотаріусом не з’ясовано правовий режим квартири, що відчужується (спільна сумісна власність подружжя) (п. 4.4 глави 1 розділу ІІ Порядку).

Договір купівлі-продажу від 28.09.2018 за реєстровим № 1804

Нотаріусом при посвідченні договору купівлі-продажу квартири № 85 в будинку 2/1 по пров. Шампанський, м. Одеса здійснено пошуки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та з’ясовано належність продавцю земельної ділянки на підставі рішення суду, однак нотаріусом:

- не долучено до справ нотаріуса та не зазначено в тексті договору правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності продавця на квартиру, а саме: рішення суду (ст. 55 Закону України «Про нотаріат», п. 1.1 глави 2 розділу ІІ Порядку);

- нотаріусом не з’ясовано правовий режим квартири, що відчужується на момент винесення рішення суду (спільна сумісна власність подружжя) (п. 4.4 глави 1 розділу ІІ Порядку).

Також, нотаріусом не здійснені всі необхідні пошуки за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат»).

Крім того, нотаріусом за відсутності в довіреності повноважень представника відібрана заява від представника продавця про належність продавцю майна на праві особистої приватної власності (п. 4.6 глави 1 розділу ІІ Порядку).

Договір купівлі-продажу від 11.12.2019 за реєстровим № 2514

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про іпотеку» звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотеко держателя.

Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки (ст. 36 Закону України «Про іпотеку»).

Нотаріусом при посвідченні договору купівлі-продажу частки земельної ділянки за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, здійснено пошуки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та з’ясовано належність продавцю земельної ділянки на підставі іпотечного договору від 28.11.2018 за реєстровим № 2277, посвідченого приватним нотаріусом Левчук О.С., заяви, справжність підпису на якій засвідчено приватним нотаріусом Левчук О.С. 06.12.2018 за реєстровим № 2363. Однак, в тексті вказаного іпотечного договору, посвідченого тим самим нотаріусом, не передбачено можливості застереження про задоволення вимог іпотекодержателя (ст. ст. 33, 36 Закону України «Про іпотеку», ч. 3 ст. 47 Закону України «Про нотаріат», п. п. 2.7, 2.11, 2.12 глави 2 розділу ІІ Порядку).

Крім того, нотаріусом не з’ясовано правовий режим майна, що відчужується (спільна сумісна власність подружжя під час посвідчення іпотечного договору) (п. 4.4 глави 1 розділу ІІ Порядку).

Договір дарування від 17.08.2020 за реєстровим № 899

Нотаріусом при посвідченні договору дарування частки житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Нескучна, 32 не здійснені всі необхідні пошуки за даними єдиних та державних реєстрів (ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат»), а також не зазначено в тексті договору про відсутність арешту/заборони відчуження нерухомого майна за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманих нотаріусом безпосереднім шляхом до реєстру.

Договір купівлі-продажу від 19.08.2020 за реєстровим № 931

Відповідно до п. 1.4 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5, реєстрація прав власності на нерухоме майно – це внесення запису до Реєстру прав власності на

нерухоме майно у зв’язку з виникненням, існуванням або припиненням

права власності на нерухоме майно, що здійснюється БТІ за

місцезнаходженням об’єктів нерухомого майна на підставі

правовстановлювальних документів, коштом особи, що звернулася до

БТІ.

Нотаріусом посвідчено договір купівлі-продажу частки садових будівель за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 111, ділянка 16, що належало продавцю на підставі свідоцтва про право власності на садові будівлі, виданого 18.02.2004 виконкомом ОМР. Однак, нотаріусом не з’ясовано відомості щодо обов’язкового внесення запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно, який станом на теперішній час є невід’ємною частиною Державного реєстру прав власності на нерухоме майно (п.п 4.15, 4.18 глави 10 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок)).

Крім того, нотаріусом не здійснені всі необхідні пошуки за даними єдиних та державних реєстрів (ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат»), а також не зазначено в тексті договору про відсутність арешту/заборони відчуження нерухомого майна за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманих нотаріусом безпосереднім шляхом до реєстру.

Договір купівлі-продажу від 24.07.2020 за реєстровим № 768

Нотаріусом при посвідчені договору купівлі-продажу вбудованого приміщення першого поверху жилого будинку за адресою: м. Севастополь, вул. Шевченка, 7:

- не витребувано заяву про наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування цим майном (п. 1.8 глави 2 розділу ІІ Порядку);

- не з’ясовано в повній мірі відсутність арешту/заборони відчуження нерухомого майна (ст. 55 Закону України «Про нотаріат»);

- віджувачем є ПАТ «Імексбанк», який згідно з відомостями Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців знаходиться в стані припинення з 05.06.2015 (ст. 44 Закону України «Про нотаріат»);

- в тексті договору (в частині зазначення інформації стосовно сторін договору) не зазначено код ЄДРПОУ відчужувача (п. 6.9 Правил ведення нотаріального діловодства).

Договір дарування від 03.09.2020 за реєстровим № 987

В п. 4.4 договору дарування ½ частки житлового будинку № 9, узвіз 8 Березня, м. Одеса, укладеного між Шепель Надією Дмитрівною (дарувальник) та Шепель Андрієм Сергійовичем (обдарований), нотаріусом зазначено, що дарування майна вчиняється за письмовою згодою дружини Дарувальника, викладеної у вигляді заяви (реєстровий № 986 від 03.09.2020), таким чином нотаріусом не враховані вимоги абз. 2 п. 4.2 глави 1 розділу ІІ Порядку.

Договір купівлі-продажу від 11.09.2020 за реєстровим № 1029

Нотаріусом посвідчено договір купівлі-продажу частки житлового будинку 10 по пров. Першотравневий , м. Одеса загальною площею 40,3 кв.м, житловою площею 40,3 кв.м на підставі інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, згідно з якою: об’єкт нерухомого майна – житловий будинок, опис об’єкта: загальна площа 40,3 кв.м, житлова площа 40,3 кв.м, складові частини об’єкта нерухомого майна – житловий будинок, А; гараж, Б; літня кухня, В; вбиральня, Г; огорожа, 1-3 (ч. 3 ст. 47 Закону України «Про нотаріат», п. 1 глави 8 розділу І Порядку).

Свідоцтво від 29.07.2020 за реєстровим № 799

Без дотримання вимог ст. 377 Цивільного кодексу України нотаріусом видано свідоцтво лише на садовий будинок 8 по вул. Верхня, м. Одеса.

Свідоцтво про право власності від 28.07.2020 за реєстровим № 773

Нотаріусом видано свідоцтво про право власності без повідомлення спадкоємцям померлого, які прийняли спадщину, передбаченого. п. 1.2 , 1.3 глави 11 розділу ІІ Порядку, та за відсутності письмової заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, щодо визначення частки померлого у спільній власності (п. 1.4 глави 11 розділу ІІ Порядку).

Просимо Вас провести ретельну перевірку наведених фактів і зупинити злочинне свавілля. Сам Тимофій Дудін постійно займається знущанням над підлеглими, цькуванням та приниженням їх гідності, що на сьогодні має назву -мобінг. Нещодавно Міністерство юстиції відстоювало викриття і масове обговорення такого явища, як буллінг. Чому ж на сьогоднішній день ніхто не звертає увагу на масові листи та звернення, стосовно існуючого мобінгу в міжрегіональних управліннях юстиції? В усіх невірно прийнятих «управлінських» рішеннях керівника постійно звинувачують підлеглих, які не мають права виказати хоча б якість пояснення. Вони одразу відправляються на дисциплінарну комісію, що тягне за собою подальше звільнення, оскільки, за словами самого Дудіна, «неугодных» треба позбавлятися. Звільняються ті, які не можуть морально та психологічно працювати в таких умовах, звільняються фахівці з достатнім стажем роботи на державній службі. Вони просто йдуть, тому що відмовляються виконувати незаконні вказівки Дудіна. Водночас, у «приближенных» все гаразд, вони не несуть ніякої відповідальності. Плинність кадрів за останні три місяці у управлінні збільшилася в рази. Навантаження на працівників теж збільшилося, а виплата заробітної плати стала меншою. Можливо, саме таке доручення отримав Дудін від міністерства – розвалити управління, яке в попередні роки займало найвищі позиції результативності. Сьогодні пан Дудін намагається завалити процес роботи регіону. Дуже смішно виглядає відсутність Дудіна на робочому місці, яка офіційно пояснюється постійними відрядження у Миколаїв чи іншу область. По факту, він знаходиться у Києві. Також його часто можна зустріти в одному з фешенебельних ресторанів у компанії своїх «однодумців» – тих, хто думає тільки про себе і своє збагачення, а не про виконання своїх службових обов’язків.

На додаток, надзвичайно цікавим є той факт, що комісія з розгляду скарг чомусь не засідає взагалі. Заявникам йдуть одні відмови та неграмотні виписки. Як довго триватиме це свавілля?

Маємо надію на Ваше розуміння вказаної проблеми, допомогу та недопущення знищення управління юстиції, його чесних працівників, яким ця робота необхідна.

З повагою,

небайдужі співробітники

Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України