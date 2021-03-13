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Главная » Украина » Экономика
14:00 13 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Состояние финансов Украины превзошло ожидания S&P

В рейтинговом агентствк S&P Global Ratings отметили, что платежный баланс и госфинансы страны превзошли их ожидания в 2020 году.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале на уровне B, рейтинги по национальной шкале на уровне uaA и краткосрочные рейтинги на уровне B, прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный. Об этом говорится в сообщении агентства в ночь на субботу, 13 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

«Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году. Достаточность резервов улучшилась, что обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая дальнейшие задержки с выплатой льготных кредитов», – пояснило агентство.

В то же время S&P отметило, что эпидемиологические соображения по-прежнему представляют серьезный риск.

Агентство указало, что могло бы повысить рейтинги в течение следующего года, если показатели внешней ликвидности Украины и консолидация госфинансов будут лучше прогнозируемых сегодня, в том числе в результате более активного восстановления экономики.

При этом в агентстве отметили, что рейтинги могут быть понижены в случае перебоев с льготным финансированием со стороны международных финансовых организаций или с рынков капитала, которые поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга, указывает S&P.

В агентстве отметили, что такие сбои могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ, в частности, таких как обеспечение независимости Нацбанка.

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Тэги: Экономика, S&P, финансы
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