МОЗ обновил карантинное деление

В красной зоне находятся четыре области, в оранжевой – девять областей и Киев, в желтой зоне – 11 регионов.

Минздрав обновил список карантинных зон. В красной зоне на данный момент четыре области. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает пресс-служба МОЗ.

Теперь в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

В желтой зоне Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Также в Минздраве отметили, что показатель госпитализаций превышает 60 на 100 тысяч населения по состоянию на 12 марта в 8 регионах – в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 12 марта составляет 75,4, в Винницкой области – 123,6; в Житомирской области – 92,6; в Закарпатской области – 87,6; в Ивано-Франковской области – 131,3; в Николаевской области – 81,2, в Хмельницкой области – 68,0; Тернопольской области – 60,1, в Черновицкой области – 90,2.

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