В Алма-Ате упал военный самолет АН-26, есть жертвы
Военный самолет Ан-26 сообщением Нур-Султан – Алма-Ата пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту.
В Казастане в аэропорту города Алма-Ата при посадке потерпел крушение военный самолет Ан-26. Погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщает МЧС Казахстана в субботу, 13 марта.
В 17.25 часов поступила информация от Диспетчерской службы аэропорта г. Алма-Ата о том, что в 17.22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан – Алма-Ата пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту г. Алма-Аты, – говорится в сообщении.
При падении самолет загорелся. Его потушили подоспевшие спасатели. Также на месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи.
По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района.
Местыне СМИ сообщают, что самолет принадлежал Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
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