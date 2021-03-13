Стресс и поедание фастфуда – прямая закономерность

Снижение стресса помогает есть меньше фастфуда, говорят ученые.

Ученые из Университета Огайо пришли к выводу, что снижение стресса — путь к тому, чтобы есть меньше фастфуда. Понять это помогло исследование, в котором участвовали 338 матерей с маленькими детьми.

Женщинам было от 18 до 39 лет, все они были из малообеспеченных семей. И все они согласились пройти программу похудения в 16 недель. Ученые сознательно не стали составлять им рацион и говорить, что нужно есть, а что нельзя. Вместо этого они сосредоточились на снижении уровня стресса.

«Мы повысили их осведомленность о стрессовых факторах в их жизни», — сказала Мэй-Вэй Чанг, ведущая исследовательница. Ее команда рассказала женщинам, как справляться со стрессом.

В итоге участницы эксперимента стали есть меньше фастфуда и жирных закусок и даже не заметили, как это произошло. «Снижение стресса на 1 балл по шкале его измерения — это снижение количества фастфуда в жизни человека почти на 7%», — заключили ученые.

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