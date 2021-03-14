Партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок
Об этом сообщили глава фракции и Политсовета партии «Слуги народа» Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко на брифинге.
«Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит – это его личное решение», – отметил Арахамия.
Корниенко добавил, что «можно эти спекуляции проводить бесконечно, но есть только один человек, который точно даст ответ на этот вопрос – это Владимир Александрович Зеленский».
«Придет время, и он каждому украинцу даст на это ответ», – сказал он.
Напомним, результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6-8 февраля, показали, что действующему президенту в настоящее время доверяют 38% украинцев.
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