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01:49 14 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок

Об этом сообщили глава фракции и Политсовета партии «Слуги народа» Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко на брифинге.

«Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит – это его личное решение», – отметил Арахамия.

Корниенко добавил, что «можно эти спекуляции проводить бесконечно, но есть только один человек, который точно даст ответ на этот вопрос – это Владимир Александрович Зеленский».

«Придет время, и он каждому украинцу даст на это ответ», – сказал он.

Напомним, результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6-8 февраля, показали, что действующему президенту в настоящее время доверяют 38% украинцев.

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Тэги: Владимир Зеленский, партия Слуга народа
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