В Москве полиция задержала всех делегатов форума муниципальных депутатов
В субботу полиция сорвала проведение форума депутатов «Муниципальная Россия», организованного штабом проекта «Объединенные демократы».
Всероссийский форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» проводился с участием «Открытой России», связанной с оппозиционером Михаилом Ходорковским.
Через час после начала форума правоохранители задержали почти всех присутствующих. Некоторых из них потом отпустили.
По словам полицейских, их вмешательство связано с «фактом осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ», передает DW.
Позже ГУ МВД по Москве официально подтвердило, что были задержаны около 200 человек. В заявлении пресс-службы отмечается, что мероприятие проводилось «с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований» и у большинства присутствующих отсутствовали маски. Также, как сообщили в московском главке, среди участников были «обнаружены члены организации, чья деятельность признана нежелательной».
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О своем задержании в Москве сообщал сам Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook. По словам журналиста, его задержали после интервью с аспирантом МГУ.