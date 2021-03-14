Украинский спортсмен победил на турнире World’s Ultimate Strongman
Алексей Новиков стал победителем международных соревнованиях по силовой атлетике World’s Ultimate Strongman.
Украинский спортсмен выиграл турнир благодаря победам в двух из пяти соревнований. В остальных трех дисциплинах он занял три лучшие позиции.
Новиков суммарно набрал 68 баллов.
Второе место занял представитель Канады Жан-Франсуа Карон.
Тройку лидеров замкнул стронгмен из Латвии Айварс Смаукстелис.
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