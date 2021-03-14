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03:58 14 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский спортсмен победил на турнире World’s Ultimate Strongman

Алексей Новиков стал победителем международных соревнованиях по силовой атлетике World’s Ultimate Strongman.

Украинский спортсмен выиграл турнир благодаря победам в двух из пяти соревнований. В остальных трех дисциплинах он занял три лучшие позиции.

Новиков суммарно набрал 68 баллов.

Второе место занял представитель Канады Жан-Франсуа Карон.

Тройку лидеров замкнул стронгмен из Латвии Айварс Смаукстелис.

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Тэги: стронгмен
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