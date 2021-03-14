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04:22 14 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-президент Боливии спряталась от полиции под кроватью

Министр внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо сообщил о задержании бывшей исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес.

Полиция во время задержания бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес нашла ее в ящике под кроватью в доме своих родственников, пишет местное издание El Deber.

В результате оперативных мероприятий Аньес была задержана по обвинению в «терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре», сообщили в МВД Боливии.

Сама Аньес назвала этот ордер «политическим преследованием».

Напомним, в октябре 2019 года в Боливии состоялись президентские выборы, на которых победил действующий тогда глава государства Эво Моралес.

Однако уже в ноябре после нескольких недель массовых протестов он покинул свой пост и страну, получив убежище в Мексике.

За Моралесом пошло в отставку все высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

На выборах 2020 года победу одержал Луис Арсе, однопартиец Моралеса. Аньес признала его победу.

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Тэги: Боливия
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