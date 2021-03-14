Экс-президент Боливии спряталась от полиции под кроватью
Министр внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо сообщил о задержании бывшей исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес.
Полиция во время задержания бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес нашла ее в ящике под кроватью в доме своих родственников, пишет местное издание El Deber.
В результате оперативных мероприятий Аньес была задержана по обвинению в «терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре», сообщили в МВД Боливии.
Сама Аньес назвала этот ордер «политическим преследованием».
Напомним, в октябре 2019 года в Боливии состоялись президентские выборы, на которых победил действующий тогда глава государства Эво Моралес.
Однако уже в ноябре после нескольких недель массовых протестов он покинул свой пост и страну, получив убежище в Мексике.
За Моралесом пошло в отставку все высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
На выборах 2020 года победу одержал Луис Арсе, однопартиец Моралеса. Аньес признала его победу.
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