Севастополь оказался лидером по росту преступности в России
По данным Генпрокуратуры России, в Севастополе преступность выросла на 44% по сравнению с 2019 годом.
Севастополь оказался лидером по росту преступности среди регионов России на душу населения по итогам 2020 года – в Севастополе преступность выросла на 44% по сравнению с 2019 годом.
На втором месте – Санкт-Петербург (рост на 26%), на третьем – Ленинградская область (12,8%).
Также в пятерку лидеров вошли Республика Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%). В Калужской и Псковской областях рост преступности составил более 10%.
Москва, где, по данным Генпрокуратуры, преступность по итогам прошлого года выросла на 3,2%, заняла 32-е место.
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