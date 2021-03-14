В ЕС выступают за смягчение тона по России

Жесткий подход к Москве «устарел» и чрезмерно привязан к украинскому конфликту, заявляют немецкие дипломаты.

На фоне разработки новой стратегии ЕС по России, которая должна быть представлена в марте 2021 года, некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, в частных переговорах настаивают переходе к «менее воинственному» тону в диалоге с Москвой, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Другие члены ЕС убеждены, что смягчение позиции по отношению к Кремлю только ухудшит ситуацию, говорится в сообщении.

По сведениям Bloomberg, посол ЕС в Москве – немецкий юрист и дипломат Маркус Эдерер – во время ужина с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными европейскими чиновниками 8 марта настаивал, что жесткий подход к России «устарел» и чрезмерно привязан к

Пресс-секретарь Борреля Набила Массрали отказалась комментировать эту встречу, отметив, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза едины в том, что пять основных принципов (в отношениях с Россией – ред.) продолжают оставаться актуальными, также, как и «необходимость применения широкого подхода к противодействию России, ее сдерживанию, а также взаимодействию с ней там, где это необходимо».

Пять принципов отношений ЕС с Россией

Под пятью основными принципами во взаимоотношениях с Россией подразумеваются полное выполнение мирных соглашений, которые положили конец масштабным боевым действиям на востоке Украины, укрепление связей с бывшими соседями России по Советскому Союзу, противостояние угрозам со стороны России, а также выборочное сотрудничество с РФ по таким темам, как борьба с терроризмом.

Предложения обсудить возможности для «избирательного сотрудничества с Россией» звучали и на встрече послов стран-членов ЕС 10 марта, пишет Bloomberg.

В частности, Германия хотела бы сделать защиту климата одной из областей для совместной работы, а Италия выступила за экономическое сотрудничество. Не исключено, что такие варианты будут обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 25-26 марта.

В феврале Жозеп Борелль подвергся в ЕС жесткой критике из-за решения отправиться в Москву, несмотря на ситуацию вокруг ареста оппозиционного политика Алексея Навального.

Недовольство многих в Евросоюзе вызвал также тот факт, что Боррель не дал жесткого ответа на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что ЕС является для России «ненадежным партнером».

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