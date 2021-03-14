Меган Маркл возможно будет баллотироваться в президенты США
Сейчас она ведет на этот счет переговоры с функционерами Демократической партии.
Супруга принца Гарри Меган Маркл может участвовать в президентских выборах в США, так как она завоевала огромную поддержку американцев после интервью с Опрой Уинфри. Об этом сообщает издание Express.
Сейчас она ведет на этот счет переговоры с функционерами Демократической партии, где заявили, что ее популярность и позиция по таким вопросам, как издевательства и психическое здоровье, могут быть полезными для политики.
Вероятно, герцогиня придерживается демократических ценностей.
Однако демократы опасаются членов королевской семьи и считают, что Меган Маркл стоит еще заслужить доверие американцев.
К слову, в США часто знаменитостей выбирают в качестве послов или председателей комитетов, но о том, чем бы могла заниматься Меган Маркл, демократы пока не говорят.
Новости по теме
Королева Великобритании запретила приближенным к Букингемскому дворцу публично обсуждать ситуацию вокруг интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.
Накануне премьер Британии Борис Джонсон отказался комментировать ситуацию во дворце, он всегда восхищался королевой и ее объединяющей ролью.
Об этом она рассказала в совместном с принцем Гарри интервью Опре Уинфри, отрывки из которой обнародовала BBC.