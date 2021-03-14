НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
14:40 14 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Меган Маркл возможно будет баллотироваться в президенты США

Сейчас она ведет на этот счет переговоры с функционерами Демократической партии.

Супруга принца Гарри Меган Маркл может участвовать в президентских выборах в США, так как она завоевала огромную поддержку американцев после интервью с Опрой Уинфри. Об этом сообщает издание Express.

Сейчас она ведет на этот счет переговоры с функционерами Демократической партии, где заявили, что ее популярность и позиция по таким вопросам, как издевательства и психическое здоровье, могут быть полезными для политики.

Вероятно, герцогиня придерживается демократических ценностей.

Однако демократы опасаются членов королевской семьи и считают, что Меган Маркл стоит еще заслужить доверие американцев.

К слову, в США часто знаменитостей выбирают в качестве послов или председателей комитетов, но о том, чем бы могла заниматься Меган Маркл, демократы пока не говорят.

Источник:
Тэги: Опра Уинфри, Меган Маркл
Loading...

Новости по теме

Королева Елизавета II лично поговорит с принцем Гарри об интервью и обвинениях

Королева Великобритании запретила приближенным к Букингемскому дворцу публично обсуждать ситуацию вокруг интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.

В Букингемском дворце отреагировали на слова Меган Маркл о расизме

Накануне премьер Британии Борис Джонсон отказался комментировать ситуацию во дворце, он всегда восхищался королевой и ее объединяющей ролью.

Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье

Об этом она рассказала в совместном с принцем Гарри интервью Опре Уинфри, отрывки из которой обнародовала BBC.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты