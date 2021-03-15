Американские СМИ выяснили, почему Байден не звонит Зеленскому
Администрация нового президента США ожидает от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ.
«Новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повальной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России», – говорится в редакционном материале The Washington Post.
Издание напоминает, что Международный валютный фонд приостановил выплаты Украине по кредитному соглашению на 5 миллиардов долларов.
В статье упоминается о том, что в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в феврале госсекретарь США Энтони Блинкин «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ».
На прошлой неделе администрация США ввела санкции в отношении Игоря Коломойского, «посылая недвусмысленный месседж в отношении своих ожиданий».
Издание считает, что Зеленский «пытается ответить Байдену». В частности, упоминаются санкции СНБО в отношении трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, попытка провести судебную реформу через парламент и уголовные дела против бывших руководителей Приватбанка.
Также отмечается, что Офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что «Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку» в «битве с олигархами».
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