На Шри-Ланке намерены запретить ношение паранджи

Власти Шри-Ланки заявили о намерении запретить ношение паранджи, поскольку такой тип одежды влияет, по их мнению, на национальную безопасность.

Соответствующий документ уже подписал министр общественной безопасности Сарат Вирасекара. Далее его передадут на рассмотрение правительства.

«У многих из нас в детстве были друзья-мусульмане, в том числе девочки-мусульманки, но они никогда не носили паранджу. Это проявление экстремизма, оно появилось совсем недавно. Так что мы определенно запретим это», – заявил Вирасекара.

Кроме того, министр объявил о планах властей закрыть на территории островного государства более тысячи мусульманских школ. По его словам, эти учреждения не следуют политике Шри-Ланки в области образования.

В стране проживают почти два миллиона мусульман. Последний раз запрет на паранджу вводился в 2019 году – после серии терактов, унесших жизни более 250 человек.

Тэги: паранджа, Шри-Ланка