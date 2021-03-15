Роналду назвал себя лучшим бомбардиром в истории футбола
Форвард «Ювентуса» в Instagram признал себя лучшим бомбардиром в истории футбола и обратился к трехкратному чемпиону мира Пеле.
После хет-трика в ворота «Кальяри» Криштиану Роналду достиг отметки в 770 голов в профессиональном футболе. Португалец подчеркнул, что только сейчас считает себя рекордсменом, так как официальная статистика не учитывает десять забитых мячей Пеле. Роналду также отметил вклад бразильца в мировой футбол.
Об установленном Роналду рекорде по количеству забитых за карьеру голов сообщалось 21 января. Тогда португалец достиг отметки в 760 мячей и обошел чехословацкого форварда Йозефа Бицана, на счету которого 759 голов.
У Пеле, согласно официальной статистике, 757 мячей.
Новости по теме
Агент португальца Жорже Мендеш обсудил с «Реалом» вариант возвращения футболиста в Мадрид. Криштиану может уйти уже в ближайшую трансферную кампанию.
В последний раз подобное происходило в сезоне-2004/2005. С тех пор хотя бы один из этих игроков выходил со своими командами в четвертьфинальную стадию турнира.
36-летний португалец стал первым футболистом в истории, который забил 20 и более голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг.