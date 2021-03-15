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07:42 15 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду назвал себя лучшим бомбардиром в истории футбола

Форвард «Ювентуса» в Instagram признал себя лучшим бомбардиром в истории футбола и обратился к трехкратному чемпиону мира Пеле.

После хет-трика в ворота «Кальяри» Криштиану Роналду достиг отметки в 770 голов в профессиональном футболе. Португалец подчеркнул, что только сейчас считает себя рекордсменом, так как официальная статистика не учитывает десять забитых мячей Пеле. Роналду также отметил вклад бразильца в мировой футбол.

Об установленном Роналду рекорде по количеству забитых за карьеру голов сообщалось 21 января. Тогда португалец достиг отметки в 760 мячей и обошел чехословацкого форварда Йозефа Бицана, на счету которого 759 голов.

У Пеле, согласно официальной статистике, 757 мячей.

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Тэги: футбол, Криштиану Роналду
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