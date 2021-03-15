Зимние забавы: выбираем атрибуты для игр на свежем воздухе

С появлением первого снега дети бегут на улицу играть в снежки и кататься на санках и ледянках.

Сделать зимние забавы на свежем воздухе еще веселее помогут интересные игрушки и аксессуары, обзор которых подготовили эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

Снежный бластер

Первый снегопад дети отмечают снежными баталиями. Но лепить снежки и бросаться ими вручную уже неинтересно. Современные малыши предпочитают специальные снежные бластеры, из которых снежки летят, как из пушек пришельцев в «Звездных войнах».

Бластер работает по принципу рогатки, без сложной механики, моторчиков и батареек, поэтому не промокнет и не сломается. Нужно просто слепить снежок, зарядить «оружие», оттянуть резинку и выстрелить. Дальность полета снежка в зависимости от модели снежкобластера составляет 25–30 м. Правда, придется наловчиться, но даже 10–12 м уже неплохо. Игровое оружие этого типа рекомендовано детям от 3 лет, но играть им малыши должны под присмотром родителей.

Снежкодел

Чтобы не лепить снежки вручную, используется специальное приспособление — снежкодел. Некоторые модели снежных бластеров уже оснащены им. Если нет, снежкодел можно купить отдельно.

Игрушка выглядит как щипцы для захвата снега и формирования из него аккуратных, ровных комочков. Благодаря снежкоделу ручки детей во время лепки не замерзают, а варежки и перчатки не промокают. На создание одного снежка в снежкоделе уходит не больше 15 секунд. Потом сформированные шарики можно использовать в снежных битвах или превратить в строительный материал для домиков и фигурок из снега.

Ледянки

Младшим школьникам и подросткам для горных спусков подойдут ледянки — пластиковые санки для скоростной езды по ледяным поверхностям. Они бывают разных размеров и форм (в виде тарелки, лопатки, корыта, тазика, доски). Самые продвинутые модели оборудуются рулем, тормозами, мягким сиденьем, ремешками с застежками, музыкой и подсветкой. Качественный пластик не трескается при температуре –30 °C и выдерживает нагрузки до 100 кг.

Санки

Классические санки в виде деревянной основы на металлических полозьях постепенно уступают место более современным моделям. В моде сейчас тюбинги (сноутьюбы) — надувные санки.

Удобные, яркие и безопасные надувные санки со спинкой подойдут самым маленьким ездокам. Мягкое сиденье и высокая спинка защитят кроху от ударов и падений. Ближайший аналог для деток постарше — круглый тюбинг, или санки-ватрушка. Зимой на них можно кататься с горки, а летом — по водоему. Встречаются оригинальные модели сноутьюбов, например, в форме гоночного авто с эргономичным сиденьем, вытянутой «кабиной» и имитацией лобового стекла. На таком тюбинге удобно мчаться по горному склону и выписывать крутые виражи. Для безопасности предусмотрены надежные ручки, за которые должен держаться ребенок.

Снегокат

Снегокат — популярная новинка зимней транспортной техники, гибрид санок и снегохода (но без мотора), который используется для спуска с заснеженных склонов. У снегоката есть руль, сиденье, полозья (лыжи) и тормоза. Сравнительно небольшой вес (около 10 кг) делает его удивительно маневренным. Иногда устройство комплектуется моторчиком, но такие модели предназначены для подростков и взрослых «наездников» и не подходят малышам. Простота в управлении, эффектный внешний вид, универсальность (подходит и детям, и взрослым) сделали снегоход фаворитом у любителей зимнего катания. А для тех, кто предпочитает ездить стоя, придуман снегокат-самокат, в котором колеса заменены лыжами.

Оригинальные атрибуты для игр на свежем воздухе отвлекут детей от компьютеров и гаджетов и заставят выйти на улицу, чтобы интересно провести время с друзьями. Желаем хорошего настроения и веселых зимних праздников!