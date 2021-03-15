В Раде призывают заблаговременно подготовиться к локдауну

Вице-спикер Верховной Рады призывает срочно провести заседание, чтобы подготовить план действий на случай введения жесткого карантина.

С таким предложением Елена Кондратюк выступила на заседании согласительного совета сегодня в понедельник, 15 марта.

«Украина в пятерке лидеров в Европе по распространению коронавируса. Вакцинация, которая началась с опозданием, неспособна остановить третью волну пандемии», – сказала она, добавив, что в связи с этим возможен новый локдаун.

В связи с этим нужно провести заседание парламента и правительства или СНБО, считает Кондратюк.

«Это касается наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, я так вижу, очень высока», – сказала она.

Вице-спикер уточнила, что на таком заседании необходимо обсудить наличие всех ресурсов для открытия мобильных госпиталей по всей стране, «всего ли хватает украинским медикам, в какой срочной поддержке нуждается наша система здравоохранения, куда следует направить дополнительные ресурсы, когда Украина получит новые партии вакцины и каких производителей».

Как известно, на данный момент в «красной» зоне карантина находятся четыре области: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская.

Как заявлял глава Минздрава Максим Степанов, к локдауну могут прибегнуть, если в «красную» зону попадут половина регионов.

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