Дубинский больше не «Слуга народа»
Нардепа исключили за нарушения устава и неподчинение руководящим органам партии. Ранее он был исключен из фракции.
Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии «Слуга народа», сообщает пресс-служба партии в понедельник, 15 марта.
Как отмечается, Дубинского исключили за нарушения устава и неподчинение руководящим органам партии.
Соответствующее распоряжение принял глава партии Александр Корниенко.
На выходных Дубинский был отстранен от должности главы Киевской областной организации «Слуги народа».
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Комментируя намерение о своем отстранении Дубинский 13 марта написал в своем канале в Telegram, что в Слуге народа «аферисты с Банковой занялись мошенничеством».
Глава государства заявил, что партия Слуга народа постепенно избавится от случайных людей и «засланных казачков».
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