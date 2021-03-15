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12:44 15 Марта 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Дубинский больше не «Слуга народа»

Нардепа исключили за нарушения устава и неподчинение руководящим органам партии. Ранее он был исключен из фракции.

Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии «Слуга народа», сообщает пресс-служба партии в понедельник, 15 марта.

Как отмечается, Дубинского исключили за нарушения устава и неподчинение руководящим органам партии.

Соответствующее распоряжение принял глава партии Александр Корниенко.

На выходных Дубинский был отстранен от должности главы Киевской областной организации «Слуги народа».

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Тэги: слуга народа, Александр Дубинский
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