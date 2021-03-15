На вакцинацию записались почти 260 тысяч украинцев
На вакцинацию записались почти 260 тысяч украинцев
Почти за три недели вакцинации привили более 53 тысячи человек, более четверти миллиона встали в очередь.
На вакцинацию от коронавируса записались 258 663 человек, сообщил в понедельник, 15 марта, замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.
При этом 17581 человек записались через контакт-центр Минздрава, 21266 – через мобильное приложение Дия, 219816 – через портал Дия.
Больше всего в лист ожидания записываются люди возрастом от 21 до 39 лет, меньше всего записей возрастной категории 80+.
Больше всего записей из Киева (79,436), Львовской (21,095), Днепропетровской (18,827), Киевской (17,645), Харьковской (16,214), Одесской областей (11,526).
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Количество прививок, сделанных в разных регионах, очень отличается. К примеру, в Донецкой области привито в пять раз больше людей, чем на Закарпатье.
Запись на вакцинацию будет доступна с марта, однако, сама вакцинация для людей, не входящих в группы риска, в обозримом будущем доступна не будет.