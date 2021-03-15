В Украине появился новый авиаперевозчик
Новая укаринская авиакомпания Bees Airlineполучила от Госавиаслужбы разрешение на полеты.
Новая укаринская авиакомпания Bees Airlinе получила от Госавиаслужбы разрешение на полеты, сообщает avianews.com.
Новый авиаперевозчик намерен работать в двух сегментах: чартерные перевозки и лоукост. У компании пока два самолета.
На данный момент у компании один самолет, который с 18 марта начнет полеты на чартерной линии Киев-Шарм-эль-Шейх, а с 19 марта – на линии Киев-Марса-Алам.
Второй самолет сейчас находится на перекраске в Европе.
В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров.
Компания базируется в аэропорту Киев (Жуляны) и намерена работать в двух сегментах.
Новости по теме
Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые на днях согласовал президент, заработают в Украине с 00:01 17 марта.
На вакцинацию записались почти 260 тысяч украинцев
Почти за три недели вакцинации привили более 53 тысячи человек, более четверти миллиона встали в очередь.
Нардепа исключили за нарушения устава и неподчинение руководящим органам партии. Ранее он был исключен из фракции.