Убийство девочки на Херсонщине: появилось фото подозреваемого
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый также входил в близкий круг общения ребенка.
В полиции Херсонской области рассказали о подозреваемом в убийстве семилетней девочки на брифинге в понедельник, 15 марта.
По данным правоохранителей, 62-летний мужчина освободился из мест лишения свободы в 2005 году. Подозреваемый жил один неподалеку от места жительства отца убитой и был его другом. Мужчина входил в близкий круг общения девочки.
При этом в полиции опровергли слухи местных жителей о том, что задержали невиновного – правоохранители провели ДНК-экспертизу шести человек, поэтому мужчину задержали не без оснований.
Напомним, школьница Мария Борисова исчезла 7 марта. К поискам девочки были привлечены правоохранители, в том числе кинологи, и волонтеры. Тело Маши без признаков жизни обнаружили через четыре дня в сарае на территории села. На нем выявили следы изнасилования и удушения. Позже был задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе вены. Полицейские его спасли и арестовали.
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