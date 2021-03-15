Ватикан отказался благословлять однополые союзы

Бог «не благословляет и не может благословить грех».

Священники и другие представители католической церкви не могут благословлять однополые союзы. Как сообщает Vatican News, об этом заявили в Конгрегации доктрины веры — главной дикастерии Ватикана, которая отвечает за ортодоксальность Католической церкви и ее продвижение.

Постановление опубликовано как ответ на соответствующий dubium «Уполномочена ли Церковь благословлять однополые союзы?».

Решение дикастерии обосновывается в том числе тем, что однополые союзы не попадают под определение брака — существующего между мужчиной и женщиной и «рождающего новую жизнь», а следовательно, такое благословение не может считаться «законным».

Отвечая на вопрос, Конгрегация также отметила, что Бог «не благословляет и не может благословить грех».

«Церковь напоминает, что Сам Бог не прекращает благословлять каждого из Своих детей, странствующих по этой земле, поскольку для Него ʺмы важнее всех грехов, которые могли бы совершитьʺ. Но Он не благословляет и не может благословить грех: Он благословляет грешного человека, дабы тот признал себя частью Его любвеобильного замысла и позволил Ему себя преобразить. В самом деле, Он ʺпринимает нас такими, как мы есть, но никогда не оставляет нас такими, как мы естьʺ», — говорится в заключительной части документа.

При этом Ватикан не трактует свой отказ как проявление несправедливости и дискриминации, «поскольку этот запрет отвечает истине о литургическом обряде и церковному пониманию сакраменталий».

Конгрегация добавила, что запрет также «не исключает возможность благословения отдельного человека с гомосексуальной наклонностью, если этот человек изъявляет волю жить в верности Божьему замыслу, изложенному в церковном учительстве».

В октябре прошлого года на Римском кинофестивале состоялась премьера фильма «Франческо», в котором Папа Римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы. Позже Ватикан уточнил, что речь была именно об однополых гражданских союзах, а не об институте брака.

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