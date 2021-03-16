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00:29 16 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские саблистки впервые не попали на Олимпиаду

В Будапеште завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях. По его итогам женская сборная Украины заняла лишь 8-е место.

Такой результат не позволил украинкам получить лицензию на Олимпиаду в Токио.

После завершения Кубка мира Украина в мировом рейтинге занимает 6-е место. А лучшей европейской командой, которая не входит в топ-4, стала Венгрия.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях не квалифицирована на Олимпиаду впервые в истории.

В 2016 году команда завоевала «серебро» Олимпиады в командной сабле, а в 2008-м – «золото».

Единственной украинской саблисткой на Олимпиаде будет Ольга Харлан, которая гарантировала свое выступление высокой позицией в рейтинге FIE.

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Тэги: Олимпиада
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