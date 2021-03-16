Украинские саблистки впервые не попали на Олимпиаду
В Будапеште завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях. По его итогам женская сборная Украины заняла лишь 8-е место.
Такой результат не позволил украинкам получить лицензию на Олимпиаду в Токио.
После завершения Кубка мира Украина в мировом рейтинге занимает 6-е место. А лучшей европейской командой, которая не входит в топ-4, стала Венгрия.
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях не квалифицирована на Олимпиаду впервые в истории.
В 2016 году команда завоевала «серебро» Олимпиады в командной сабле, а в 2008-м – «золото».
Единственной украинской саблисткой на Олимпиаде будет Ольга Харлан, которая гарантировала свое выступление высокой позицией в рейтинге FIE.
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