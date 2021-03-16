В США впервые стала министром женщина из индейского племени

60-летняя Деб Хааланд является представительницей племени пуэбло, проживающего в штате Нью-Мексико.

Сенат США утвердил коренную американку Деб Хааланд на пост главы министерства внутренних дел США.

Хааланд стала первой представительницей коренного населения, получившей должность министра. Отмечается, что на посту она будет заниматься вопросами землепользования, а также примет участие в осуществлении предложенной президентом США Джо Байденом политики в области изменения климата.

Ранее она заявила, что для нее будет большой честью помочь команде Байдена «восстановить отношения между правительством и племенами, которые были подорваны администрацией Трампа».

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