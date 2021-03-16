Юлия Тимошенко готова войти в коалицию с партией Зеленского
Лидер партии «Батькивщина» заявила о готовности войти в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
В эфире телеканала «Украина 24» Тимошенко рассказала, что предложение о коалиции находится «на столе» у партии Зеленского.
«Но это их решение – продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины», – подчеркнула она.
Политик призналась, что на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.
«Если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику … вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков», – заключила Тимошенко.
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