Партия Меркель потерпела «историческое поражение»

Лидер сестринской партии ХДС, баварского Христианско-социального союза Маркус Зёдер назвал результаты выборов «тяжелым ударом в сердце» союза ХДС/ХСС.

Как пишут СМИ, канцлер Ангела Меркель, которая лично вдвое популярнее собственной партии, твердо обещает уйти на покой после сентябрьских выборов, и это не может не сказываться на перспективах блока ХДС/ХСС.

По данным социологической компании Infratest Dimap по выборам в Баден-Вюртемберге: в 2016 году за ХДС именно из-за федерального лидера голосовали 64% избирателей партии, а в это воскресенье – уже всего 45%.