Партия Меркель потерпела «историческое поражение»
Партия Ангелы Меркель в воскресенье потерпела поражение на выборах в ландтаги двух земель Германии.
На воскресных выборах в двух юго-западных землях Германии – 11-миллионном Баден-Вюртемберге и 4-миллионном Рейнланд-Пфальце – ХДС показал худшие за очень много лет результаты, что дало основание газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и другим изданиям назвать произошедшее «историческим поражением» партии Меркель.
«Надо честно признаться: ХДС показал катастрофический результат», – сказала журналистам лидер списка партии в Баден-Вюртемберге Сюзанна Айземанн.
Лидер сестринской партии ХДС, баварского Христианско-социального союза Маркус Зёдер назвал результаты выборов «тяжелым ударом в сердце» союза ХДС/ХСС.
Как пишут СМИ, канцлер Ангела Меркель, которая лично вдвое популярнее собственной партии, твердо обещает уйти на покой после сентябрьских выборов, и это не может не сказываться на перспективах блока ХДС/ХСС.
По данным социологической компании Infratest Dimap по выборам в Баден-Вюртемберге: в 2016 году за ХДС именно из-за федерального лидера голосовали 64% избирателей партии, а в это воскресенье – уже всего 45%.
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