Нефть дешевеет из-за проблем с вакцинацией
Замедление темпов вакцинации может задержать восстановление экономики Европы после пандемии и будет препятствовать возврату спроса на нефть.
Мировые цены на нефть эталонных марок перешли к снижению на фоне новостей о проблемах с вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и ожидаемом росте запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 16 марта.
Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,71 (1,03%) – до $68,17 за баррель. В понедельник этот сорт нефти подешевел еще на $0,34 (0,5%) – до $68,88 за баррель, хотя в течение сессии их цена поднималась выше $70 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,70 (1,07%) – до $64,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $0,22 (0,3%) – до $65,39 за баррель.
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,48 в пользу Brent.
Новости по теме
В апреле рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов нефти, чем ожидал – лишь 150 тысяч баррелей в сутки.
Укрепление доллара приводит к росту стоимости нефти для покупателей, использующих другие валюты.
Нефть продолжает дорожать на ожиданиях рынка, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию.