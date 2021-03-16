Нефть дешевеет из-за проблем с вакцинацией

Замедление темпов вакцинации может задержать восстановление экономики Европы после пандемии и будет препятствовать возврату спроса на нефть.

Мировые цены на нефть эталонных марок перешли к снижению на фоне новостей о проблемах с вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и ожидаемом росте запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 16 марта.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,71 (1,03%) – до $68,17 за баррель. В понедельник этот сорт нефти подешевел еще на $0,34 (0,5%) – до $68,88 за баррель, хотя в течение сессии их цена поднималась выше $70 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,70 (1,07%) – до $64,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $0,22 (0,3%) – до $65,39 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,48 в пользу Brent.

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