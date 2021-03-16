Арахамия оценил вероятность создания коалиции

Создание коалиции возможно с рядом парламентских фракций, но пока это только разговоры, сообщил нардеп.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во вторник, 16 марта, прокомментировал возможность создания коалиции в Верховной Раде, несмотря на то, что у фракции монобольшинство.

«Чтобы была коалиция, нужна коалиционное соглашение, ее нужно обсуждать, ее же нельзя просто так подписать, ее нужно проводить на фракции, нужна будет программа. То есть это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но разговоры – это же рабочий режим. Разговоры мы можем и три года вести», – сказал нардеп.

При этом он отметил, что Слуга народа «общается всегда и со всеми фракциями, без исключения» и у представителей Батькивщины в этом случае нет никакого особенного статуса».

«В теории мы можем иметь большую коалицию. То есть мы можем взять депутатскую группу Довира, депутатскую группу За майбутне, Голос и Батькивщину и сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует в теоретическом плане», – сказал Арахамия.

Вместе с тем он отметил, что в случае разработки коалиционного соглашения может возникнуть много идеологических и политических недоразумений.

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