Плотницкого и еще двух сепаратистов приговорили к пожизненному за сбитый Ил-76
Вместе с Плотницким осуждены его заместитель Андрей Патрушев и командир группировки боевиков «Витязь» Александр Гуреев.
Такое решение вынес Красногвардейский суд Днепра, передает «Судовой репортер».
Вместе с Плотницким осуждены его заместитель Андрей Патрушев и командир группировки боевиков «Витязь» Александр Гуреев.
Военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76 боевики сбили 14 июня 2014 года. Погибли все, кто был на борту – 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.
Всех троих судили заочно по статье 258 Уголовного кодекса – теракт.
Отмечается, что более пяти лет дело находилось в судах, а 15 и 16 марта в суде зачитывали приговор на 100 страниц.
Плотницкий на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования «Заря», Патрушев – его заместителем, Гуреев – командиром незаконного вооруженного формирования «Витязь».
Согласно решению суда, Плотницкий признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, такие же приговоры получили Патрушев и Гуреев.
Как известно, экс-глава «ЛНР» проживает в собственном котедже в элитном поселке под Москвой.
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