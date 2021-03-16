Плотницкого и еще двух сепаратистов приговорили к пожизненному за сбитый Ил-76

Вместе с Плотницким осуждены его заместитель Андрей Патрушев и командир группировки боевиков «Витязь» Александр Гуреев.

Такое решение вынес Красногвардейский суд Днепра, передает «Судовой репортер».

Вместе с Плотницким осуждены его заместитель Андрей Патрушев и командир группировки боевиков «Витязь» Александр Гуреев.

Военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76 боевики сбили 14 июня 2014 года. Погибли все, кто был на борту – 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.

Всех троих судили заочно по статье 258 Уголовного кодекса – теракт. Отмечается, что более пяти лет дело находилось в судах, а 15 и 16 марта в суде зачитывали приговор на 100 страниц.

Плотницкий на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования «Заря», Патрушев – его заместителем, Гуреев – командиром незаконного вооруженного формирования «Витязь».

Согласно решению суда, Плотницкий признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, такие же приговоры получили Патрушев и Гуреев.

Как известно, экс-глава «ЛНР» проживает в собственном котедже в элитном поселке под Москвой.

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