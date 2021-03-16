Вакцинироваться от коронавируса не намерены половина украинцев

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Вакцинироваться от коронавируса не намерены 51,5% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные во вторник, 16 марта.

В частности, 12% респондентов собирается сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать лишь тогда, когда это будет нужно по формальным требованиями (например, для поездки за границу), 10% еще не определились.

Среди украинцев, которые намерены делать COVID-прививку, 52% готовы ее сделать лишь при условии, что она будет бесплатной, 22,5% из них готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди, 21% не определились.

В свою очередь те, кто не собирается делать прививки, чаще всего мотивируют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но «какой-то другой» вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех, кто не намерен делать прививку). Еще 27% считают, что риски вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% – что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают низкой вероятность заболеть.

Опрос проводился с 5 по 9 марта по всей Украине за исключением временно неподконтрольных территорий методом интервью «лицом к лицу». Были опрошены 2018 респондентов. Погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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