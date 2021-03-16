Алчность дороже жизни: родственники жертв взрыва «Суп-хауса»не могут добиться справедливости

Накануне годовщины трагических событий, в нашу редакцию обратилась сестра одной из жертв взрыва в бистро «Суп-хаус»города Луганска на пересечении Оборонной и Советской, который произошёл вот уже почти 15 лет назад.

Накануне годовщины трагических событий, в нашу редакцию обратилась сестра одной из жертв взрыва в бистро «Суп-хаус» города Луганска на пересечении Оборонной и Советской, который произошёл вот уже почти 15 лет назад.

Напомним, взрыв прогремел 3 февраля 2007 года. Тогда погибли две сотрудницы кафе, трое скончались в больнице.

«После взрыва, все кто мог, выскакивали на улицу, горели волосы, одежда, тела. Мы тушили друг друга. Даша, одежда которой сгорела полностью, осталась на улице лишь в нижнем белье. Люди стояли и смотрели на нас, боясь приблизится, кто-то просто снимал горящих людей на камеры мобильных телефонов».

Формальным владельцем заведения была Инна Рыбалко, жена местного бизнесмена Петра Рыбалко. В средствах массовой информации он ещё называет себя «меценатом», хотя собеседники нашего издания недвусмысленно намекнули на алчность и беспринципность этой личности.

Инна Рыбалко на отдыхе (справа)

В ходе расследования выяснилось, что причиной трагедии явилось нарушение элементарных правил использования баллонного газа. Также стало известно, что заведение вообще не имело права использовать газ, а его владельцы попросту экономили на безопасности, рискуя жизнями посетителей.

Хозяин «Суп-Хауса» попытался восстановить заведение, однако местные власти не позволили этому кощунственному акту претвориться в реальность.

Впрочем, при активном лоббировании со стороны Рыбалко не удалось установить даже памятного знака на месте трагедии.

Тогдашний мэр Луганска Сергей Кравченко отзывался о владельцах заведения так: «Я два раза говорил с хозяином этого кафе и спрашивал, есть у него стыд какой-то. Но он не понимает».

Никакой компенсации владельцы заведения пострадавшим не выплатили, никакой уголовной ответственности не понесли. Мы призываем свидетелей этой трагедии и других наших читателей, обладающих какой-либо информацией по этому делу, связаться с нашей редакцией.

«Мы готовим запросы в следственные органы, собираем информацию. Это преступление без срока давности. Если алчный бизнесмен считает, что мы забыли о трагедии, то он глубоко ошибается. Мы его достанем из-под земли! В то же время действовать будем в рамках закона, надеемся, что Рыбалко понесёт наказание», – отметила в беседе с корреспондентом одна из родственников пострадавших.