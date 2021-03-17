Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы-2020

Президент России Владимир Путин знал и, вероятно, руководил российскими попытками повлиять на президентскую кампанию 2020 года.

Президент России Владимир Путин знал и, вероятно, руководил российскими попытками повлиять на президентскую кампанию 2020 года в пользу бывшего президента Дональда Трампа «введением в заблуждение или необоснованными обвинениями» против кандидата Джо Байдена.

Об этом говорится в отчете американской разведки, сообщает Reuters.

В докладе на 15-страницах говорится, что накануне выборов союзники Трампа играли на руку Москве, подкрепляя критику Байдена заявлениями украинских деятелей, связанных с Россией.

Американские спецслужбы обнаружили другие попытки повлиять на избирателей, в частности «многостороннюю скрытую кампанию влияния Ирана», направленную на подрыв поддержки Трампа.

В отчете также опровергается версия, которую продвигали союзники Трампа, о вмешательстве в выборы Китая на стороне Байдена. Спецслужбы пришли к выводу, что Пекин «не делал усилий по вмешательству».

«Китай стремился к стабильности в своих отношениях с США и не рассматривал ни один результат выборов как достаточно выгодный для Китая, чтобы рисковать обратным результатом, если он будет разоблачен», – говорится в отчете.

Американские чиновники заявили, что видят также усилия Кубы, Венесуэлы и ливанской группы боевиков «Хизболла» повлиять на выборы, хотя «в целом мы оцениваем, что они были меньше по масштабам, чем те, что проводились Россией и Ираном».

Ранее спецслужбы США и бывший специальный советник Роберт Мюллер пришли к выводу, что Россия так же вмешалась в выборы в США 2016 года для усиления позиций кандидата Трампа пропагандистской кампанией, направленной на причинение вреда его оппонентке Хиллари Клинтон.

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