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02:51 17 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава УГКЦ сделал прививку от коронавируса

50-летний верховный архиепископ стал первым предстоятелем церкви в Украине, который сделал прививку против коронавируса.

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщил руководитель отдела по вопросам религий секретариата Кабмина Андрей Юраш.

50-летний верховный архиепископ стал первым предстоятелем церкви в Украине, который сделал прививку против коронавируса.

Вместе с ним вакцинировались насельник Михайловского Златоверхого монастыря ПЦУ архимандрит Лаврентий (Живчик), главный раввин Киева Ионафан Маркович, представители Федерации еврейских организаций в Киеве Леонид Барац и Борис Стругацкий и сам Юраш.

Прививки в Украине делают единственно доступной вакциной AstraZeneca индийского производства (торговая марка CoviShield).

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Тэги: УГКЦ, прививка, коронавирус
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