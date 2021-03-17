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04:45 17 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России хоккеист погиб от удара шайбой

Три дня за жизнь 19-летнего хоккеиста боролись медики в одной из больниц Ярославля, но 16 марта он умер.

Первый раунд плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) омрачился трагическим эпизодом.

В Ярославле во втором матче серии между местным «Локо» и «Динамо» из Санкт-Петербурга шайба попала в голову защитнику гостей Тимуру Файзутдинову. Игрок упал на лед и покинул его только на носилках.

Трагическое попадание произошло при тривиальном эпизоде, когда игрок «Локо» пытался вбросить шайбу в зону, причем сила броска была умеренной.

Три дня за жизнь 19-летнего хоккеиста боролись медики в одной из больниц Ярославля, но 16 марта он умер.

Как выяснилось позже, шайба попала в сонную артерию игроку – в случае попадания шайбы в височную часть головы (как в данном случае) – там проходит ее внешняя часть.

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Тэги: Россия, хоккей, шайба
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