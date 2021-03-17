В России хоккеист погиб от удара шайбой
Три дня за жизнь 19-летнего хоккеиста боролись медики в одной из больниц Ярославля, но 16 марта он умер.
Первый раунд плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) омрачился трагическим эпизодом.
В Ярославле во втором матче серии между местным «Локо» и «Динамо» из Санкт-Петербурга шайба попала в голову защитнику гостей Тимуру Файзутдинову. Игрок упал на лед и покинул его только на носилках.
Трагическое попадание произошло при тривиальном эпизоде, когда игрок «Локо» пытался вбросить шайбу в зону, причем сила броска была умеренной.
Три дня за жизнь 19-летнего хоккеиста боролись медики в одной из больниц Ярославля, но 16 марта он умер.
Как выяснилось позже, шайба попала в сонную артерию игроку – в случае попадания шайбы в височную часть головы (как в данном случае) – там проходит ее внешняя часть.
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