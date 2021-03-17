Стадиону во Львове хотят присвоить имя Бандеры
Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта.
Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении «Арене Львов» имени Степана Бандеры.
Инициатором соответствующего предложения к коллегам по облсовету стала представитель партии «Европейская солидарность» Соломия Риботицкая, сообщает Twitter фракции «Европейская Солидарность» во Львовском областном совете.
Ранее Центральному стадиону Тернополя присвоили имя Романа Шухевича.
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ФИФА рассмотрела апелляцию Федерации футбола Украины по поводу стадиона во Львове и приняла решение ее отклонить. Стадион «Арена Львов» дисквалифицирован на все отборочные матчи ЧМ-2018.
Первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко обращался с письмом в ФИФА, в котором предложил дисквалифицировать «Арену Львов».