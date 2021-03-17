Стадиону во Львове хотят присвоить имя Бандеры

Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта.

Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении «Арене Львов» имени Степана Бандеры.

Инициатором соответствующего предложения к коллегам по облсовету стала представитель партии «Европейская солидарность» Соломия Риботицкая, сообщает Twitter фракции «Европейская Солидарность» во Львовском областном совете.

Ранее Центральному стадиону Тернополя присвоили имя Романа Шухевича.

Тэги: Львов, стадион, Степан Бандера