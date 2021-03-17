Нардеп рассказал как можно обмнуть сенсорную кнопку

С начала марта в Раде заработала сенсорная кнопка. Важный момент – ее нельзя отпускать до конца голосования, пока результаты не высветятся на табло. Это делает невозможным проголосовать за другого человека.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура рассказал, как можно обмануть в сессионном зале сенсорную кнопку. Об этом он поведал телеканалу «Украина 24″.

«Я, кстати, купил на Alibaba такую подушечку, которая нагревается. Ставишь эту подушку – и сенсорная кнопка работает», – сказал нардеп.

На уточняющий вопрос журналиста, можно ли таким образом «кнопкодавить», Качура ответил:

«Не знаю, как «кнопкодавить», но сенсорную кнопку можно обмануть».