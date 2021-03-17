За детскую порнографию – до 15 лет тюрьмы

Рада ужесточила наказание за изготовление, распространение и сбыт детской порнографии.

В Украине усилили наказание за сексуальное насилие и эксплуатацию детей после того, как Верховная Рада имплементировала в украинское законодательство Лансаротскую конвенцию.

Соответствующий закон опубликован в Голосе Украины и вступит в силу 18 марта.

Какое наказание ждет преступников

Секс с несовершеннолетним ребенком (до 16 лет) – до 5 лет тюрьмы. Те же действия от родственников или членов семьи – от 5 до 8 лет.

Сексуальные домогательства ребенка, в том числе предложение встречи с целью совершения любых развратных действий – до 3 лет тюрьмы. Повторные такие действия или по сговору группы лиц – от 3 до 6 лет.

Предложение сниматься в детской порнографии – от 2 до 5 лет. Повторные такие действия или по сговору группы лиц – от 3 до 6 лет.

Ввоз в Украину детской порнографии с целью сбыта, ее хранение – от 7 до 10 лет. За повторные действия – от 9 до 15 лет.

Изготовление, распространение, сбыт или принуждение ребенка к порнографическим сьемкам – от 8 до 12 лет. За повторные действия – от 9 до 15 лет.

Проведение порнографического мероприятия с участием несовершеннолетних (в том числе в порно-студиях онлайн) – от 5 до 7 лет.

Привлечение детей к таким мероприятиям, в том числе с использованием обмана, шантажа и угроз – от 7 до 10 лет. Те же действия, но в отношении малолетних – от 8 до 15 лет.

Согласно этому закону, суд обязан в первую очередь рассматривать дела о сексуальном насилии над несовершеннолетними, а следствие должно безотлагательно расследовать все случаи.

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