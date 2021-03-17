За неделю заболеваемость COVID в мире выросла на 10% – ВОЗ

На прошлой неделе в мире были зарегистрированы более трех миллионов случаев заражения и более 58 тысяч летальных исходов.

На минувшей неделе в мире было выявлено более трех миллионов случаев заражения коронавирусом. В целом заболеваемость выросла на 10% по сравнению с предшествующими семью днями. Об этом свидетельствуют данные в опубликованном в среду, 17 марта, еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

«Новых случаев заболевания становится все больше в мире. На прошлой неделе рост составил 10%, а число заразившихся превысило 3 млн», – сообщили в ВОЗ.

Так также напомнили в этой связи, что в начале января заболеваемость достигла пиковых значений (почти 5 млн новых случаев инфицирования за неделю), однако затем – во второй половине февраля – она снизилась до примерно 2,5 млн случаев за неделю.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 8 по 14 марта в мире были зарегистрированы 3 033 213 заразившихся и 58 698 летальных исходов. По состоянию на 14 марта всего насчитывалось 119 212 530 случаев инфицирования и 2 642 612 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 8 по 14 марта был в Юго-Восточной Азии (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%) и Восточном Средиземноморье (на 14%), а также в Северной и Южной Америке (на 13%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 14%) и Восточном Средиземноморье (на 7%), но при этом сократилась в других регионах. Общее снижение смертности в мире составило за неделю 3%.

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