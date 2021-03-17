США ввели эмбарго на торговлю оружием с Россией

Санкции против России расширены из-за дела Навального. Новые ограничения вступят с 18 марта.

США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещена торговля оружием. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента в среду, 17 марта.

Данное решение вступит в силу с 18 марта.

«Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», – говорится в документе.

Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса и до 1 сентября – в области коммерческих космических запусков.

Кроме России в список попали Афганистан, Центрально-африканская республика, Кипр, Демократическая республика Конго, Эритрея, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.

В свою очередь, Минторг США сообщает о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за Алексея Навального.

«Бюро промышленности и безопасности расширит экспортные ограничения в отношении России в соответствии с выводами госсекретаря США от 2 марта 2021 года о том, что власти РФ использовали химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан», – говорится в документе.

В связи с этим с 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа». При этом до 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения для ряда категорий продукции, в том числе связанной с космической отраслью.

В «черный список» включены 14 организаций по делу Навального. 13 – это коммерческие компании, включая 9 в России, 3 в Германии, 1 в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России.

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