Байден назвал Путина убийцей – Россия отозвала своего посла в США
Такое заявление президент США сделал во время интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулуса.
Президент США Джо Байден сказал, что считает президента России Владимира Путина убийцей. Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулуса.
Что именно имел в виду Байден, он не уточнил.
Россия тем временем вызвала своего посла в США Анатолия Антонова на консультации, «чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
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