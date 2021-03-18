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01:25 18 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украине недовольна отчетом Ирана о причинах крушения украинского авиалайнера

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал отчет Ирана по катастрофе самолета в январе 2020 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Тегеран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского пассажирского лайнера. Об этом министерство сообщило в среду.

«То, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По мнению главы МИД, расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства – выборочными, а выводы – обманчивыми. «Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность», – заявил министр.

При этом он отметил, что Киев направлял Тегерану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета и настаивал, чтобы тот приобщил их к финальному документу. Кулеба также заверил, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

Ранее в среду Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты.

8 января 2020 года под Тегераном после взлета был сбит пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, трое граждан Германии и трое британцев.

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Тэги: Иран, авиакатастрофа, Международные авиалинии Украины
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