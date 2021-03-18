Более 40 мировых звезд потребовали от Москвы прекратить политические репрессии

Среди тех, кто подписал письмо – актриса Вупи Голдберг, актёры Эд Харрис, Джиллиан Андерсон, Коллин Фаррел и Миа Фэрроу, музыкант Питер Гэбриел.

Более сорока режиссеров, актеров и музыкантов Европы и США подписали обращение к российским властям с требованием «немедленно прекратить уголовное преследование» и «освободить» участницу Pussy Riot Марию Алёхину и муниципального депутата Люсю Штейн, которые находятся под домашним арестом по так называемому «санитарному делу».

Обвинения, выдвинутые против них, названы в письме «попыткой заткнуть активистов и предостеречь людей от участия в протестах против коррупции и в поддержку политического заключенного Алексея Навального». Авторы обращения отметили, что это «прямо нарушает права человека и международные стандарты политической свободы».

В письме говорится и об участниках российских протестов в целом.

«Мы порицаем преследование мирных демонстрантов, которых, в соответствии с многочисленными свидетельствами, избивают, пытают и помещают в тюрьмы в условиях, опасных для здоровья, за участие в митингах. Преследование, основанное на политических взглядах, неприемлемо в цивилизованном обществе», – подчеркнули авторы обращения.

Среди тех, кто подписал письмо – режиссер и актриса Вупи Голдберг, актеры Эд Харрис, Джиллиан Андерсон, Коллин Фаррел и Миа Фэрроу, музыкант Питер Гэбриел и Том Морелло.

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